«Лисицы» повторно обыграли главного конкурента в групповом раунде Евролиги

Баскетболистки екатеринбургской команды «УГМК» обыграли на домашнем паркете оренбургскую «Надежду» со счётом 88:81 (21:23, 19:16, 20:20, 28:22).

Соперницы ближе всех были к лисицам в группе «В», отставая на две победы, теперь отрыв увеличился до трёх, и «лисиц» можно поздравить, что они за тур до окончания группового этапа обеспечили себе первое место.

Теперь даже в случае домашнего поражения от аутсайдера группы польского «Польковице» команда из Екатеринбурга всё равно останется на первой строчке.

Самыми результативными в составе победительниц стали Бриттни Грайнер (22 очка) и Кристи Толивер (17).