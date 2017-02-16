«Автомобилист» лишился шанса попасть в плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» в предпоследнем мачте регулярного чемпионата КХЛ не смог в основное время обыграть омский «Авангард» и, следовательно, лишился шанса попасть в плей-офф.

В основное время счёт остался равным – 2:2. Шайбы забросили: 1:0 Коукал Пётр (02.34), 2:0 Василевский Алексей (03.41), 2:1 Пережогин Александр (31.57), 2:2 Хохряков Пётр (53.22).

Овертайм также не выявил сильнейшего. Хотя шайба побывала в воротах вратаря «лосей» Ивана Лисутина, но после просмотра гол был отменён. В серии буллитов хоккеисты «Авангарда» оказались сильнее.

Итого хоккеисты "Автомобилиста" набрали всего одно очко из трёх необходимых.

Напомним, что для попадания в плей-офф «Автомобилист» должен быть побеждать в двух заключительных матчах против «Авангарда» и «Сибири» только (!) в основное время и надеяться на осечку сразу у трёх команд – «Сибири», «Нефтехимика» и «Адмирала».

Последний раз «шофёры» не попадали в плей-офф в сезоне 2012/2013.