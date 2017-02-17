Областная газета
Общество 17 февраля 2017, 07:30

Выходные будут тёплыми на Среднем Урале

В выходные на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой или умеренный снег. В воскресенье, 19 февраля, температура воздуха повысится до -2...-7°, сообщает Уральский гидрометцентр. 

В ночь с пятницы на субботу похолодает до -12...-17°, при прояснении до -22°. В субботу, 18 февраля, днём ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшой снег,  на севере и в горах до умеренного, слабые метели. Потеплеет до -4...-9°. Ветер будет юго-западный 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

В ночь с 18 на 19 февраля температура воздуха опустится до -9...-14°, при прояснении  до -18°, будет облачно с прояснениями, в большинстве районов снег, местами сильный.

В воскресенье, 19 февраля, днём на юге пройдёт мокрый снег, ожидаются метели, на дорогах гололёдица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с,  порывы до 15 м/с. 

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