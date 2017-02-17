В Екатеринбург доставят огонь зимних Всемирных военных игр

В Екатеринбурге в субботу, 18 февраля, в полдень на площади 1905 года стартует эстафета огня III зимних Всемирных военных игр. Уральская столица стала одним из пяти российских городов, принимающих эстафету, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Одновременно с уральской столицей событие стартует также в Санкт-Петербурге, Североморске, Хабаровске и Ростове-на-Дону.

- 2017 факелоносцев передадут огонь из рук в руки в каждом регионе. Огонь для эстафеты в Екатеринбурге уже зажжён в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината. Зажжение лучины от расплавленного металла доменной печи осуществили ветеран Великой Отечественной войны Степан Колесниченко и двукратная обладательница Кубка мира по ледолазанию Юлия Олейникова. В субботу лампада с огнём прибудет в уральскую столицу, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Торжественное слияние пяти огней в один запланировано в Государственном Кремлевском дворце в Москве во время праздничного концерта ко Дню защитника Отечества 22 февраля. Объединённый огонь доставят в Сочи, где 24 февраля состоится завершающий этап эстафеты и церемония зажжения чаши игр.

Добавим, Зимние Военные игры - международные соревнования для спортсменов-военнослужащих. В России мероприятие пройдет впервые. До этого игры принимали Италия (в 2013 году) и Южная Корея (в 2015 году). В этом году участие примут более тысячи спортсменов из 25 стран мира. Они разыграют 44 комплекта медалей в следующих дисциплинах: биатлон (включая патрульную гонку), горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание в помещении, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

Фото: мэрия Екатеринбурга