Областная газета
Культура 17 февраля 2017, 08:48

В Екатеринбурге откроется выставка малой пластики, посвящённая материнству и женской красоте

В екатеринбургском музейном центре "Гамаюн" (ул. Гоголя, 20/5) сегодня, 17 февраля, в 16:00 откроется выставка "Тихий свет" малой пластики и текстильной куклы, посвящённая материнству и женской красоте. Увидеть миниатюрные фигуры уральского керамиста Елены Шевронистовой горожане смогут до 19 марта, сообщает пресс-служба центра

- Елена Шевронистова в основном использует глину и дерево. В университете она изучала европейскую и пермскую деревянные культовые скульптуры. С 2010 года увлечение переросло в желание автора освоить и приёмы изготовления круглой деревянной скульптуры. Основная тема её творчества – материнство, женская красота и пластичность. Её герои – мать и дитя, девушки, ангелы с цветами. Творчество уральского керамиста напоминает, зачем мы пришли в этот мир: любить и быть любимыми, -  рассказали в пресс-службе музейного центра. 

 Кроме мелкой пластики из глины и дерева, на выставке представлены текстильные куклы мастера.

Справка "ОГ":

  • Елена Шевронистова родилась в Екатеринбурге.
  • Она училась в Детской художественной школе № 5, окончила факультет искусствоведения и культурологии Уральского государственного университета имени А.М. Горького.
  • Керамикой занимается с 2003 года.

Фото: "Гамаюн"

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