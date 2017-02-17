ФСО объявила о закрытии мавзолея Ленина

Федеральная служба охраны уведомила о закрытии мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО, доступ в мавзолей прекращён до 16 апреля в связи с проведением плановых профилактических работ.

В течение двух последующих месяцев будут проводиться плановые профилактические мероприятия по обеспечению сохранности тела Ленина, говорится в сообщении информагентства.

"Обслуживание должно пройти и уникальное оборудование, поддерживающее температурный и световой режим в мавзолее, сообщает ТАСС. Подобные работы проводятся регулярно, примерно раз в один-два года".

Отметим, последний раз мавзолей вождя Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года Владимира Ильича Ленина закрывался на профилактические работы в 2015 году. Каменная усыпальница была построена у Кремлёвской стены в 1929 году. В годы Великой Отечественной войны тело Ленина находилось в эвакуации в Тюмени.

Между тем, согласно данным опроса ВЦМОМ 2016 года, большинство опрошенных россиян (60 %) выступало за захоронение тела Ленина, причём 36 % респондентов из данной группы полагали, что это следует сделать как можно скорее, 24 % - позже, когда уйдет поколение, которому дорог вождь. Лишь 32 % россиян уверены, что тело Ленина следует оставить в мавзолее.