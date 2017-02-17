В Ачите учащихся аграрного колледжа кормили просроченной картошкой

В Ачите прокуратура выявила, что в столовой филиала аграрного колледжа учащихся кормили просроченными продуктами, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме нарушений в организации питания, сотрудники прокуратуры Ачитского района с участием специалистов Роспотребнадзора и ГУ МЧС России по Свердловской области обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности в деятельности Ачитского филиала «Красноуфимский аграрный колледж».

- На момент проверки в колледже для приготовления пищи учащимся использовались картофель и куриные яйца с истёкшим сроком годности; использовалась столовая посуда с отбитыми краями, сколами. Помещение для хранения картофеля не было оборудовано приборами для измерения влажности и температуры воздуха, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, общежитие колледжа не обеспечено необходимым набором уборочного инвентаря, а матрасы, подушки, одеяла не подвергаются ежегодной дезинфекции. В нарушение правил пожарной безопасности под лестницей первого этажа хранятся горючие материалы, а двери эвакуационного выхода заблокированы снежным сугробом.

По результатам проверки прокуратура в отношении руководителя ачитского филиала колледжа возбудила дела об административных правонарушениях в части нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также по нарушению техрегламентов, создавших угрозу гражданам и нарушению требований пожарной безопасности. Виновных потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.