Областная газета
Земства 17 февраля 2017, 10:53

Серовское управление культуры за прошедший год заработало почти три миллиона рублей

В Серове представители Управления культуры и молодёжной политики, подводя итоги уходящего года, сообщили о том, что сумма доходов от проведённых мероприятий в 2016 году возросла до 22 % и составила 2 млн 799 тыс. рублей. Об этом пишет местная газета "Глобус". 

- Количество проведённых мероприятий выросло до 1 564, из них на платной основе проведены почти 300. В прошлом году звание "Народного коллектива любительского творчества" минкульт присвоил местному ансамблю "Любава". Примечательно, что численность библиотечного фонда округа приближается к 200 тыс. экземпляров, оцифрованы четыре краеведческих издания. Серовский драматический театр имени А.П. Чехова показал 416 спектаклей и получил грантовую поддержку, - цитирует местное издание официального представителя городского Управления культуры и молодёжой политики Ксению Смоленцеву. 

Фото: "Глобус"

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