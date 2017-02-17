Областная газета
Общество 17 февраля 2017, 12:04

В России создают Единую государственную систему социального обеспечения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Такая база данных предназначена для того, чтобы формировать полную адресную систему социальной поддержки, сообщили в правительстве страны.

- У нас действует сложный, многоуровневый порядок мер социальной защиты. В нём учитываются самые разные критерии: от состояния здоровья до стажа работы в районах Крайнего Севера, от числа детей в семье до льгот на получение жилья. В новой системе будут храниться сведения обо всех мерах социальной поддержки, и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причём независимо от того, кто их предоставляет: федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления.

Для наполнения базы будет обеспечено взаимодействие с информационными системами. Таким образом будет обеспечена актуальность и полнота сведений обо всех мерах соцзащиты. По документу, информация о социальном обеспечении будет внесена в Единую систему с 1 января 2018 года.

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