Областная газета
Экономика 17 февраля 2017, 11:59

За январь производство машин и оборудования увеличилось в 1,7 раза на Среднем Урале

За январь производство машин и оборудования в Свердловской области увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Индекс промышленного производства составил 104,2% к уровню января прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики. 

- По видам деятельности индексы производства в январе 2017 года к уровню января прошлого года составили: обрабатывающие производства – 108,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 104,0%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 89,1%, добыча полезных ископаемых – 76,9%, - рассказали в пресс-службе министерства экономики Свердловской области.

В январе этого года (к уровню января 2016 года) на Среднем Урале возросли физические объёмы производств:

  • машин и оборудования – рост в 1,7 раза,
  • автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 1,5 раза,
  • резиновых и пластмассовых изделий – в 1,3 раза,
  • лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 24,8%,
  • в металлургическом производстве – на 20%,
  • в производстве химических веществ и химических продуктов – на 14,5%,
  • в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – на 10,6%,
  • в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 10,1%.
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