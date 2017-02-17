Берёзовская пенсионерка бесплатно работает дворником

67-летнюю березовчанку Любовь Колесникову соседи с гордостью называют "народным дворником": каждый день она убирает конечную остановку транспорта возле своего дома в Шиловском районе.

Как сообщает газета "Золотая горка", работой на общественных началах Любовь Колесникова занялась несколько лет назад, когда после переезда в благоустроенную квартиру у неё появилось много свободного времени. Женщина сшила рабочие варежки, купила жёлтую метлу и принялась за работу.

Метлу для уборки женщина купила со своей пенсии, а рабочие рукавицы смастерила сама.Фото: Павел Шабельников.

Зимой пенсионерка подметает снег и вырубает лесенки в заметённых тропинках, а летом убирает грязь и мусор. Урну Любовь Колесникова тоже поставила сама: сначала приспособила под неё коробку, затем пластиковое ведро на ручке из скотча, а когда его сломали - поставила металлическое. Недавно на остановке появилась вторая урна - по просьбе Любови Михайловны её помогла установить депутат, председатель городского женсовета Валентина Гущина - она и рассказала корреспондентам о скромной энтузиастке.

Любовь Колесникова сетует, что прохожие и пассажиры, которые ждут транспорта на остановке, сами не соблюдают чистоту и дважды портили самодельные урны.Фото: Павел Шабельников.

На уборку участка Любовь Колесникова выходит ранним утром - она признаётся, что это лучшее средство от бессонницы, да и прохожие работать в пять утра не мешают. Как сообщает "Золотая горка", председатель совета ветеранов Шиловского микрорайона Николай Каморников предложил ей освоить профессию дворника и работать за зарплату, но женщина отказалась, опасаясь, что по состоянию здоровья сможет выходить на уборку не всегда.