В Свердловской области за два года благодаря ЭКО родилось 898 детей

В Екатеринбурге началась международная конференция "Неклассическое ЭКО: пути решений", посвящённая сохранению репродуктивного здоровья и технологиям в лечении бесплодия, рассказали в минздраве Свердловской области и отметили, что в регионе за 9 лет помощь бесплодным супружеским парам выросла в 16 раз.

В программе конференции анонсированы доклады и научные сообщения ведущих российских и зарубежных специалистов акушеров-гинекологов, эндокринологов, генетиков, эмбриологов, организаторов здравоохранения на тему репродуктивности.

- Область держит высокие плановые показатели объёмов ЭКО и достигает их стопроцентного выполнения, обеспечивая минимальные сроки ожидания процедуры для супружеских пар. По итогам работы 2016 года в медицинские организации, осуществляющие вспомогательные репродуктивные технологии, направлено 2 728 пар, зарегистрирована беременность в 1 154 случаях. За период 2015-2016 годов появилось на свет 898 новорождённых, — сообщил министр здравоохранения Игорь Трофимов.

Применение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Свердловской области, как и в других регионах России, является видом высокотехнологичной медицинской помощи и вносит вклад в решение демографической проблемы.

На территории Свердловской области за период организации помощи бесплодным супружеским парам с применением метода ВРТ (вспомогательная репродуктивная технология) объёмы помощи выросли в 16 раз, со 170 в 2007 году до 2 728 процедур в 2016 году.