Семь ветеранов боевых действий получили ключи от новых квартир в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в преддверии Дня защитника Отечества ветераны боевых действий получили ключи от квартир в новостройках. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, со всеми получившими жильё ветеранами заключён договор социального найма.

В строительство квартир для них Фонд жилищного строительства Свердловской области инвестировал 26,8 млн. рублей - это целевые средства федерального и регионального бюджетов.

Как сообщается, в 2017 году Фондом жилищного строительства запланировано передать по договорам социального найма ветеранам боевых действий и инвалидам более 50 жилых помещений, средства на которые были выделены в прошлые годы.

Кроме того, в 2017 - 2019 годах на улучшение жилищных условий этих категорий граждан из федерального бюджета будет выделено 454,7 млн. рублей - это позволит предоставить единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий ещё 575 гражданам.

Отметим, в регионе уже 10 лет действует программа по предоставлению жилья ветеранам боевых действий и инвалидам, вставшим на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В соответствии с ней выделяется жилплощадь гражданам, вставшим на учёт до 1 января 2005 года. По данной программе жилищные условия улучшили более двух тысяч ветеранов и инвалидов.