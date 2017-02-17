Кратковременные дневные оттепели ожидаются на Среднем Урале на следующей неделе

Уже начиная с предстоящей недели поступающее тепло из районов Атлантики будет вызывать кратковременные дневные оттепели. Правда, они будут чередоваться с умеренно морозными днями, а зимний характер погоды сохранится и в начале марта, сообщает Уралгидромет. Об устойчивых оттепелях говорить пока рано, на Урале полноправно хозяйничает зима.

- В ближайший период вновь зачастят циклоны и возобновятся снегопады, - сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. - Много снега выпадало в предшествующие месяцы, и высота снежного покрова уже сейчас на 10-15 см превышает норму.

Отметим, относительно тепло будет уже в предстоящие выходные: на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой или умеренный снег. В воскресенье, 19 февраля, температура воздуха повысится до -2... -7° С.