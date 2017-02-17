Областная газета
Общество 17 февраля 2017, 16:33

Депутатам Госдумы весной предстоит отправиться на военные сборы

Депутатам Госдумы весной этого года предстоит пройти военные сборы, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, передаёт Интерфакс.

- Военные сборы мы проводим регулярно, планируем проводить сборы и с нынешним составом Государственной думы — мы это сделаем весной, — известил депутатов Панков.

Напомним, что в Госдуме вынесен на обсуждение в первом чтении законопроект, вносящий поправки в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе».

Конкретные сроки проведения военных сборов будут согласованы с Госдумой.

Фото: Александр Зайцев

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