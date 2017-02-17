Студентка УрГПУ победила в конкурсе эскизов знака Дельфийских игр 2017 года

Студентка Уральского государственного педагогического университета Елена Пересыпкина обошла соперников на этапе народного голосования в конкурсе на разработку эскиза фирменного знака Дельфийских игр 2017 года, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. В конкурсе принимали участие 24 дизайнера, к этапу народного голосования были допущены только шесть работ.

- Разрабатываемый эскизный проект должен был демонстрировать характерные особенности, региональную идентичность, культурно-историческое наследие Свердловской области с учётом специфики молодёжного творческого мероприятия, - сообщили в департаменте информполитики. - Творческое состязание проходило с 10 января по 15 февраля. Основной целью конкурса был выбор варианта комбинированного фирменного знака, который в дальнейшем будет использован в качестве основы для графической базы логотипа Дельфийских игр-2017.

Отметим, с 18 по 23 апреля в Екатеринбурге пройдут XVI молодёжные Дельфийские игры России - комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, которые на сегодняшний день проводятся по 47 народным, классическим и современным номинациям. Организаторами соревнований в Свердловской области выступают региональное министерство культуры и методический центр по художественному образованию, на официальном сайте которого размещена подробная информация о творческом состязании.