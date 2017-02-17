Свердловчан научат составлять родословную

В Екатеринбурге впервые состоялась Школа краеведческой генеалогии. На двухдневном курсе обучили библиотекарей со всей области, чтобы они со знанием дела организовали уроки на местах для своих читателей по составлению родословных и грамотному изучению истории семьи.

Курс провели на базе библиотеки Белинского (ул. Белинского, 15). Слушателями стали 50 сотрудников библиотек, в том числе из глубинки со всей области. Теперь они смогут поделиться знаниями в своих читальнях.

Семинар в Екатеринбурге стал очным этапом образовательной программы Школы. В настоящее время на заочном этапе слушатели выполняют домашнее задание: представить родословную 5 поколений, свою или, например, известного уроженца городка, односельчанина. Лекторы ознакомятся с заданиями, которые можно отправить до мая, и вышлют рецензии в ответ. По итогам библиотекари будут получать удостоверения о повышении квалификации.

- Увлечение составлением родословных в нашей области широко проявилось с 90-х годов, когда архивы стали доступнее, - говорит заведующая отделом краеведческой литературы библиотеки Белинского, кандидат филологических наук Елена Ефремова. - Интерес к поиску корней, истории своей семьи и родословной присущ, наверное, каждому человеку.

А раз такая потребность в обществе есть, значит, ей нужно отвечать, уверены уральские родоведы и организовали эту Школу, выиграв грант в благотворительном фонде Михаила Прохорова.

Лекции для слушателей были проведены с 14 по 16 февраля. Педагогами выступили в том числе председатель Уральского историко-родословного общества, член Уральского генеалогического общества Михаил Елькин, главный архивист отдела публикации и использования документов Госархива Свердловской области Олег Сарафанов, а также курсы для слушателей прочли специалисты Российской национальной библиотеки из Санкт-Петербурга.

В программе обучения для них - историческая география и и топонимика на Урале, уроки о том, как пользоваться архивами, презентации, поиск источников и оформление результатов генеалогического поиска, и ещё - интервьюирование членов семьи для "домашнего" формирования родословной.

Ученикам курсов после проверки их домашних заданий будут выдавать свидетельства об умении составлять генеалогическое древо.

По итогам Школы сотрудники библиотеки Белинского составляют учебно-методическое пособие для библиотекарей по поиску родословной.

Добавим, что открытые семинары для начинающих родоведов проводят в библиотеке Белинского во 2-ю среду каждого месяца с 17.00 в коференц-зале. Ближайший семинар (из-за предстоящих праздников) назначен на 15 марта и будет посвящён «Тематике и видам архивных документов, содержащим генеалогическую информацию».

Фото: предоставили в библиотеке Белинского.