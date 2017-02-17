Областная газета
Общество 17 февраля 2017, 17:04

Неклассическое ЭКО: посмертная репродукция успешно реализуется на Среднем Урале

Кристина Шабунина

Ведущие медики России и Запада обсуждают лучшие варианты неклассического ЭКО в Екатеринбурге. 17 и 18 февраля в столице Урала проходит конференция «Неклассическое ЭКО: пути решения».

Неклассическое ЭКО как технология во всем мире становится всё более востребованной. И Свердловская область — не исключение.

Причины, по которым женщине рекомендуется неклассическое ЭКО, могут быть самые разные: какие-то генетические проблемы или же невозможность забеременеть классическим способом.

В Свердловской области реализуются самые разные варианты неклассического ЭКО. Один из примеров — посмертная репродукция.

К примеру, неожиданно погибает молодой мужчина, который планировал рождение ребёнка вместе с женой или подругой. У медиков есть 40 часов, чтобы собрать нужный материал, и помочь женщине с беременностью. И таких беременностей в области уже немало.

- Мы отработали щадящую транспортировку эякулята из других стран в Россию. Допустим, муж не может прилететь или в тюрьме сидит, такие случаи тоже есть. Кроме того, мы сотрудничаем с нашими онкологами по профилактической криоконсервации семенной жидкости заболевших онкологией. Несколько ребятишек таким способом у нас уже родилось, - рассказал  «ОГ» Сергей Балезин, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора «Центра семейной медицины».

Отметим, за 9 лет в регионе помощь бесплодным парам выросла в 16 раз, со 170 в 2007 году до 2728 процедур в 2016 году. Только за два года при помощи ЭКО на Среднем Урале родилось 898 детей.

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