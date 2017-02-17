Первым финалистом Кубка России по баскетболу среди мужских команд стал "Новосибирск"

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта стартовал "Финал четырёх" Кубка России по баскетболу среди мужских команд. В первом полуфинале встречались прошлогодний обладатель трофея пермская "Парма" и лидер Первого дивизиона суперлиги "Новосибирск".

Решающей в матче стала третья четверть, которую сибиряки выиграли с двухкратным преимуществом. Итог матча - 86:70 (25:24, 23:17, 20:10, 18:19).

Соперником "Новосибирска" в воскресном финале будет победитель матча между ревдинским "Темпом-СУМЗ-УГМК" и "Сахалином", который начнётся в 18 часов.