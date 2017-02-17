Областная газета
Спорт 17 февраля 2017, 20:20

"Темп-СУМЗ-УГМК" в воскресенье сыграет за третье место в Кубке России

Ревдинский "Темп" не смог выйти в финал розыгрыша Кубка России среди мужских команд. Номинальные хозяева турнира, проходящего в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта "Уралочка", проиграли в полуфинале "Сахалину" со счётом 75:87 (12:26, 21:10, 22:25, 20:26).

По сути ревдинцы проиграли матч уже в начале первой четверти, уступив сахалинцам периметр. Обе команды сделали по пять бросков из-за трехочковой линии, но сахалинцы все пять реализовали, а игроки "Темпа" не попали ни разу.

В дальнейшем ревдинцам в какой-то момент удалось сократить разницу до трёх очков, но но по-настоящему вернуться в игру у ревдинцев всё-таки не получилось.

В воскресенье "Темп-СУМЗ-УГМК" сыграет с пермской "Пармой" за третье место, а в финале встретятся "Новосибирск" и "Сахалин".

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