Патриарх благословил губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 февраля встретился в Москве с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и пригласил его посетить Свердловскую область в 2018 году – в столетнюю годовщину гибели семьи последнего русского императора Николая II. Участие во встрече также принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает департамент информационной политики региона.

«Рад видеть Вас. Екатеринбургская земля – особое место в истории нашего Отечества и особое значение для Русской православной церкви. Все, что происходит на этой земле, очень близко моему сердцу и моему вниманию, поэтому рад встретиться, чтобы обсудить существующие вопросы и поговорить о том, как у нас развиваются церковные дела», – поприветствовал губернатора и главу Екатеринбургской митрополии Патриарх Кирилл.

Губернатор рассказал главе РПЦ о масштабных мероприятиях, приуроченных к 100-летию гибели последнего российского императора и его семьи, которые пойдут в рамках «Царских дней».

«Уральцы помнят каждый ваш визит в наш регион и хранят память о Ваших мудрых словах и пасторских наставлениях.

В 2018 году 16-17 июля исполнится сто лет со дня мученической кончины святых царственных страстотерпцев. Мы вместе с Екатеринбургской митрополией готовимся к этому событию и хотим пригласить Вас принять участие в мероприятиях, которые будут посвящены этой трагической дате. Мы готовы выслушать наставления, на что обратить внимание. Урал неразрывно связан с этой датой, мы чтим её, помним об этом трагическом событии. И для нас на 2018 год это одна из значимых дат, и мы ждем Вас на памятных мероприятиях», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он пояснил, что совместно с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом создана рабочая группа по подготовке к этой исторической дате. Разрабатываются образовательные и музейные программы, научные конференции, новые паломнические маршруты.

«Спасибо. Действительно дата очень важная для Урала, Екатеринбурга, для всей русской церкви, для нашего народа, для истории. Я давно хотел посетить именно в эти дни Екатеринбург, чтобы пройти крестным ходом, помолиться, но так складывались обстоятельства, что раньше не сумел эту свою мечту реализовать. Поскольку на следующий год столетие, то надо сделать все, чтобы осуществить это паломничество, вместе с народом помолиться в этот день. Считайте, что принципиальное согласие есть. А дальше все в руках Божьих», – сказал Патриарх Московский и Всея Руси.