Областная газета
Культура 17 февраля 2017, 23:51

Валерий Шкарупа остался на посту ректора Уральской Государственной Консерватории

В Уральской Государственной Консерватории имени М.П. Мусоргского состоялись выборы ректора. Подавляющим большинством голосов на новый срок избран Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ Валерий Шкарупа.

Валерий Дмитриевич избран на пятилетний срок большинством голосов участников конференции – 130 – «за», 8 – «против», воздержавшихся нет.

Напомним, что Валерий Шкарупа родился 6 июня 1958 года в Душанбе (Таджикская ССР). Он является выпускником Московской государственной консерватория имени П.И. Чайковского. С 1984 года – преподаватель Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, с 1996 года доцент, с 2003 года – профессор, а с 2011 года – ректор.

Также добавим, что в этом году Валерий Шкарупа номинирован на премию губернатора Свердловской области в области литературы и искусства за 2016 год.

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