Областная газета
Общество 18 февраля 2017, 09:12

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчин, катавшихся на "бублике"

Сотрудники екатеринбургской полиции в минувшую пятницу, 17 февраля, задержали двоих двадцатилетних мужчин, устроивших катания на сноутюбинге - "бублике" для катания с горок. Причиной задержания стало то, что на "бублике" они ездили вовсе не с горки, а развлекались куда более экстремально, привязав сноутюбинг к автомобилю, сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области. 

- Молодые люди доставлены в отдел полиции, где у них были взяты объяснения, - рассказали в ОблГАИ. - 20-летний водитель автомобиля был привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажира, его ровесник, который находился на «бублике» - за нахождение на проезжей части в неустановленном месте. 

Кроме того, обоим любителям экстремальных развлечений грозит административное наказание за мелкое хулиганство.

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