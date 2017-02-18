Областная газета
Общество 18 февраля 2017, 09:59

На МКС собрали первый урожай китайского салата

В минувшую пятницу, 17 февраля, на Международной космической станции (МКС) был собран первый урожай салата сорта ТокиоБекана. Как сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), часть урожая, собранного американским исследователем Пегги Уитсон, будет отправлена на Землю для научных исследований.

Ранее на МКС уже выращивались различные культуры, однако данный урожай является в своём роде первым. 

Фото: nasa.gov

Шесть семян китайской капусты были доставлены на орбиту год назад, однако одно из них долго не прорастало.

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