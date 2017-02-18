Областная газета
Общество 18 февраля 2017, 12:17

В Екатеринбурге на улице Шекспира сгорел жилой дом

Несколько часов ушло у пожарных на тушение частного жилого дома на улице Шекспира в Екатеринбурге. Как сообщила служба спасения "Сова", на месте работали 5 пожарных расчётов. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. 

Хозяева жилища не исключают поджог, существовала реальная угроза распространения огня на соседние строения. Из-за быстрого распространения огня ранг пожара был поднят до №1-БИС. Дымом заволокло часть улицы Викулова.

На борьбу с огнём были направлены 17 спасателей, задействовано 5 единиц техники. Дежурила  бригада скорой помощи, но, к счастью, обошлось без пострадавших. 

пожар, Екатеринбург, улица Шекспира, Цыганский посёлок, Верх-Исетский район, служба СОВА

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