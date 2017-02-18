Областная газета
Политика 18 февраля 2017, 13:59

Арбитражный суд реструктурировал долг Ильи Гаффнера

Арбитражный суд Свердловской области по заявлению Россельхозбанка ввёл процедуру реструктуризации долгов в отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера. Как сообщает РАПСИ, ежемесячно депутату, признанному банкротом, будут выделяться денежные средства в размере величины прожиточного минимума и 30,6 тысячи рублей на трех детей, находящихся на его иждивении.

Данная сумма установлена в соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 16 декабря 2016 года: величина прожиточного минимума на I квартал 2017 года для детей составляет в регионе 10,2 тысячи рублей в месяц, для трудоспособного населения – 10,6 тысячи рублей в месяц.

Отметим, ранее представитель должника в суде ходатайствовал "о прекращении производства по делу в связи нецелесообразностью введения процедуры банкротства по причине отсутствия у должника имущества, а также отсутствием средств для финансирования процедуры банкротства". Арбитраж 13 июля 2016 года признал Гаффнера банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Скидки на аренду лимузинов на http://perevozki.youdo.com/passenger/cars/limousines/price/fare/skidki/.

Эвакуатор транспортных средств Кузнецкий мост - подробнее по ссылке.

Заказать вывоз отходов в Троицке на http://perevozki.youdo.com/troitsk/garbage/waste/.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (18 февраля)

Гигант установлен в механообрабатывающем цехе Уралмашзавода. Фото: Александр Зайцев.
Этот день в истории Свердловской области - 18 февраля