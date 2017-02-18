Арбитражный суд реструктурировал долг Ильи Гаффнера

Арбитражный суд Свердловской области по заявлению Россельхозбанка ввёл процедуру реструктуризации долгов в отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера. Как сообщает РАПСИ, ежемесячно депутату, признанному банкротом, будут выделяться денежные средства в размере величины прожиточного минимума и 30,6 тысячи рублей на трех детей, находящихся на его иждивении.

Данная сумма установлена в соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 16 декабря 2016 года: величина прожиточного минимума на I квартал 2017 года для детей составляет в регионе 10,2 тысячи рублей в месяц, для трудоспособного населения – 10,6 тысячи рублей в месяц.

Отметим, ранее представитель должника в суде ходатайствовал "о прекращении производства по делу в связи нецелесообразностью введения процедуры банкротства по причине отсутствия у должника имущества, а также отсутствием средств для финансирования процедуры банкротства". Арбитраж 13 июля 2016 года признал Гаффнера банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.