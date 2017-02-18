Исполнительница роли Сансы Старк проговорилась о судьбе героини 7 сезона "Игры престолов"

Британская киноактриса Софи Тёрнер, исполняющая роль Сансы Старк в популярном телесериале "Игра престолов", проговорилась о том, что её героиня в новом сезоне не погибнет, так как будет участвовать в съёмках восьмого сезона, который, как ожидается, станет заключительным. Как сообщает Daily Star, актриса выдала "спойлер" на церемонии вручения премии BAFTA.

По словам Софи Тёрнер, год у неё выдался очень напряжённый в плане съёмок. После окончания работы в седьмом сезоне "Игры престолов" ей предстоят съёмки в очередной серии картины "Люди Икс", а затем, как заявила Тёрнер, "мы будем делать восьмой сезон". Исходя из этого фанаты могут сделать вывод о том, что старшая дочь лорда Старка Винтерфелльского останется жива на протяжении ещё как минимум десяти серий.

Отметим, премьера 7-го сезона "Игры престолов" запланирована каналом НВО на лето 2017 года. Ранее СМИ уже сообщили, что в районе съёмок в Испании были замечены также актёры, исполняющие роли Серсеи и Джейме Ланнистеров, Григора Клигана, Теона Грейджоя, Дейнерис Таргариен, Тириона Ланнистера, Джораха Мормонта, лорда Варриса, Джона Сноу, Давоса Сиворта и других персонажей. Сюжет пока держится в секрете: Джордж Мартин, автор цикла романов, легших в основу сериала, намерен опубликовать седьмую книгу одновременно с выходом телеверсии.

Как сообщалось ранее, в июне 2014 года телеканал HBO объявил "Игру престолов" самым успешным проектом в своей истории: каждый эпизод его четвёртого сезона смотрят в среднем 18,4 млн зрителей (в июле 2016 года эта цифра достигла 25,1 млн), что превзошло предыдущий рекорд 2002 года, установленный "Кланом Сопрано" (18,2 млн зрителей). В сентябре 2016 года Американская телеакадемия удостоила "Игру престолов" высшей награды - "Эмми" - в номинации "Лучший драматический сериал".