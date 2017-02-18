Российские военные нанесли удар по командному пункту боевиков в сирийской Ракке

Министерство обороны РФ опубликовало на официальном канале видеохостинга Youtube кадры нанесения ракетного удара по командному пункту боевиков в сирийской Ракке. Как указывается в подписи к ролику, на видео запечатлен момент уничтожения пункта управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Ракке ударом новейшими крылатыми ракетами.

Видео: Минобороны РФ

Удар нанесли стратегические бомбардировщики Ту-95 МС. О потерях боевиков не сообщается. Ракетоносцы после выполнения боевой задачи вернулись на аэродромы базирования.