"Лыжню России" в Свердловской области пробежали лыжники в возрасте от 2 до 82 лет

На «Лыжню России-2017» в Екатеринбурге прибыли участники не только из столицы Урала, но и из городов области. По дистанции центрального областного старта 18 февраля промчались тысячи лыжников. Организаторам удалось вычислить, кто из них самый младший, кто – самый опытный, кто самый быстрый, также чья семья самым численным составом встала на лыжи, ведь для многих свердловчан «Лыжня России» - это семейный спортивный праздник.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Чепиков, к примеру, пробежал дистанцию с дочкой. Напомним, протяжённость трассы для массового забега составила 2,5 км.

Итак, самым маленьким лыжником этого года стал Саша Пелевин, которому 2,5 года и который прошёл всю дистанцию вместе со взрослыми. Самый опытный лыжник – 82-летний Леонид Васильевич Ощепков, на старт в Екатеринбург он приехал из своего родного Невьянска.

Фото: © Павел Ворожцов

- Я занимаюсь лыжным спортом с 44-го года. Тренируюсь в любое время года. Мне недавно велосипед подарили – летом обязательно катаюсь. Пару раз в неделю зимой хожу на лыжах, - рассказал Леонид Васильевич. – По профессии я машиностроитель, начинал с бригадира, потом, до самой пенсии работал начальником цеха №17 Невьянского машиностроительного завода. В своё время выступал за завод, за сборную Невьянска на разных соревнованиях. У меня такой образ жизни - постоянно поддерживаю свой спортивный заряд.

Фото: © Павел Ворожцов

Молодые ребята лыжники подошли к Леониду Васильевичу, похлопали по плечу: «Он наш, Невьянский. Гордимся».

Победителями в номинации «Самая спортивная семья» стали Кряклины, они прибыли на дистанцию делегацией в 24 человека! Всем победителям в этих номинация вручили грамоты и подарки. Стоит отметить, что лыжный спорт для уральцев от мала до велика – один из самых популярных.

Фото: © Павел Ворожцов