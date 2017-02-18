Россия признала документы, выданные в Донецкой и Луганской областях Украины

Президент Владимир Путин подписал указ о признании действительными на территории Российской Федерации документов граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины". Как сообщила пресс-служба Кремля, Россия пошла на данный шаг в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права.

Указывается, что данная мера - временная и вводится на период до окончания политического урегулирования ситуации.

Как следует из текста указа, Россия признаёт действительными:

документы, удостоверяющие личность,

документы об образовании и (или) о квалификации,

свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти,

свидетельства о регистрации транспортных средств,

регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями),

если данные документы фактически действуют "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", и принадлежат гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на указанных территориях.

Кроме того, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", получают право перемещаться через российскую границу без оформления визы, лишь на основании документов, удостоверяющих личность.

Правительству РФ поручено принять необходимые меры по исполнению указа.