Областная газета
Политика 18 февраля 2017, 20:10

Россия признала документы, выданные в Донецкой и Луганской областях Украины

Президент Владимир Путин подписал указ о признании действительными на территории Российской Федерации документов граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины". Как сообщила пресс-служба Кремля, Россия пошла на данный шаг в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права.

Указывается, что данная мера - временная и вводится на период до окончания политического урегулирования ситуации.

Как следует из текста указа, Россия признаёт действительными:

  • документы, удостоверяющие личность,
  • документы об образовании и (или) о квалификации,
  • свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти,
  • свидетельства о регистрации транспортных средств,
  • регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями),

если данные документы фактически действуют "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины",  и принадлежат гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на указанных территориях.

Кроме того, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", получают право перемещаться через российскую границу без оформления визы, лишь на основании документов, удостоверяющих личность.

Правительству РФ поручено принять необходимые меры по исполнению указа.

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