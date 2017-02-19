Из Екатеринбурга стартует снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану

Из Екатеринбурга сегодня, 19 февраля, в 10:00 с акватории городского пруда стартует снегоходная экспедиция. Участники за пять недель проложат трассу "Север", которая свяжет уральскую столицу с берегом Северного Ледовитого океана, сообщает областной департамент информполитики.

Экспедиция пройдет по территории пяти регионов: Свердловской области, Пермского края, республики Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. К 20 марта путешественники доберутся до берега Карского моря бассейна Северного Ледовитого океана. 26 марта группа отпрвится в Надым, который станет конечной точкой.

- Цель экспедиции: исследование возможностей развития снегоходного туризма вдоль всей протяженности Уральских гор с юга на север. Участники проедут от Екатеринбурга через горы Качканар, Конжаковский камень, Серебрянский Камень, Ольвинский Камень, Главный Уральский Хребет, посёлки и города Кытлым, Калья, Вижай, Ушма, Усть-Манья, Саранпауль, Воркута, Лабытнанги, Салехард, через перевал Дятлова, каменные столбы плато Маньпупунер и высочайшую вершину Урала - гору Народная, - рассказали в областном департаменте информполитики.

По словам автора проекта снегоходной трассы "Север" Константина Кузнецова, экспедицию от Екатеринбурга до Северного Ледовитого океана планируется сделать ежегодной. В прошлом году удалось преодолеть только половину пути.

Добавим, по проложенному маршруту планируется создание постоянно действующей снегоходной дороги с туристической инфраструктурой: местами стоянок и ночлега, заправок и ремонтов. Проект осуществляется под эгидой Русского географического общества.

Фото: Дмитрий Антоненков