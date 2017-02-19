В Екатеринбурге 600 спортсменов поучаствуют в зимнем марафоне памяти Виктора Дутова

В екатеринбургском парке лесоводов России (Сибирский тракт, 36) сегодня, 19 февраля, в 10:30 стартует XX зимний легкоатлетический марафон памяти Виктора Дутова. Участие примут порядка 600 спортсменов из разных стран, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

- Зимний марафон проводится каждый год в память о первом президенте клуба любителей бега «Урал-100» Викторе Дутове. Легкоатлеты побегут две дистанции: 5 килметров и 42 километра. Принимать иногородних гостей будет гостиница УГЛТУ. Во время соревнований будет обеспечено дежурство медицинских работников, пункты питания для спортсменов и болельщиков, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: мэрия Екатеринбурга