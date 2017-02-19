Областная газета
Общество 19 февраля 2017, 11:20

В Екатеринбурге в квартире на Большакова обнаружен мёртвый мужчина

В Екатеринбурге сегодня, 19 февраля, в квартире на улице Большакова обнаружен мёртвый мужчина с признаками суицида. Поскольку смерть криминального характера не имеет, уголовное дело возбуждаться не будет, сообщили "Областной газете" в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Тело мужчины средних лет найдено висящим в петле с ножом в груди. 

- Ведётся доследственная проверка. Исходя из данных осмотра, смерть криминального характера не имеет, - рассказал "ОГ" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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