В Екатеринбурге выступит лучший в мире балалаечник

В Екатеринбург приедет с концертом обладатель титула "Лучший в мирре балалаечник" Алексей Архиповский. Виртуоз выступит с игрой на самом знаменитом русском народном инструменте 25 марта в 19:00 на сцене Центра культуры "Урал" ( ул. Студенческая, 3), сообщает пресс-служба ЦК.

В руках Алексея Архиповского будет инструмент, изготовленный в 1915 году мастером Семёном Налимовым, которого называли "русским балалаечным Страдивариусом".

- Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле и к балалайке отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать все что угодно, - рассказал Алексей Архиповский.

Отметим, Алексея Архиповского сравнивают с Паганини или Хендриксом - виртуозами, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности скрипки и гитары. Лучший балалаечник в мире создал другой стиль игры, совмещая гитарные и свои оригинальные приёмы извлечения звука с электрификацией инструмента.

Добавим, в 2011 году виртуоз попал в российскую Книгу рекордов в номинации "Лучший в мире балалаечник".