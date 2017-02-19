Областная газета
Спорт 19 февраля 2017, 17:31

Каменский мотогонщик по льду стал третьим на финальных этапах чемпионата мира в Казахстане

Мотогонщик по льду из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич завоевал бронзу на третьем финале 52-го личного чемпионата мира. Соревнования проходили в Казахстане 18 и 19 февраля, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России.  

Участие в третьем раунде личного чемпионата мира по мотогонкам на льду приняли 17 гонщиков из Австрии, Германии, Казахстана, Швеции, Чехии и России. Следующие два финала примут Германия и Голландия.

- Действующий чемпион мира 2016 года - Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский) расположился на третьей строчке третьего финала. Победителем третьего раунда в Казахстане вновь стал Игорь Кононов, выступающий за Тольятти, серебро завоевал Дмитрий Колтаков, представляющий Ярославль. В пятёрку лидеров также вошёл дебютант из Каменска-Уральского - Динар Валеев, - рассказали в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта России.

В итоговой турнирной таблице Дмитрий Колтаков по-прежнему занимает первое место (107 баллов), на второй строчке Игорь Кононов (103), на третьей - Дмитрий Хомицевич (94).

Напомним, в прошлые выходные по итогам второго финала, проходившего в российском городе Шадринск, мотогонщик по льду из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич также завоевал бронзу и получил приз от организаторов - снегоход.

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