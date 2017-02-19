Антон Шипулин стал четвёртым в масс-старте на чемпионате мира по биатлону

Только что завершилась последняя гонка этого чемпионата мира - мужской масс-старт, в котором принял участие екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин. Шипулин в итоге стал четвёртым, первое место - у немецкого биатлониста Симона Шемпа. Серебро взял норвежец Йоханнес Бё, бронза - у австрийца Эдера Симона.

Сегодня российская сборная вышла на старт в приподнятом настроении - напомним, вчера наша эстафетная четвёрка впервые за девять лет взяла золото чемпионата мира! Антон Шипулин перед первой стрельбой держался в группе лидеров, а после прекрасно проведённой первой стрельбы и вовсе ушёл на дистанцию самым первым.

Лидерство в гонке пророчили Мартену Фуркаду, но он промазал на первом огневом рубеже и ушёл со стрельбы только 19. Отлично провёл первую стрельбу и Евгений Гараничев, который был после первой стрельбы 5. Перед второй стрельбой Шипулин пропустил вперёд немца Симона Шемпа. И... увы четвёртым выстрелом на второй "лёжке" Антон промахнулся и отправился на штрафной круг. Точен был Гараничев, да и Фуркад тоже. Антон Шипулин после второй стрельбы вышел на дистанцию только 17, в 20 секундах от лидера. На третьей стрельбе Антон опять промазал. А вот Фуркад вновь был точен. Стало ясно, что отыграть так много Антону Шипулину будет крайне сложно и шансов на медали всё меньше и меньше. Со штрафного круга он ушёл десятым с 30-секундным отставанием от лидера.

А четвёртая стрельба преподнесла большие сюрпризы. Фуркад промазал, вперёд вышел австриец Эдер и немец Шемп. Антон Шипулин был точен и вышел на пятое место. Но вот до третьего места дотянуться нашему биатлонисту было очень сложно, как он ни старался. Поскольку за третье место соревновались американец Бейли и норвежец Йоханнес Бё. Перед финишем Шемп разобрался с Эдером. С Эдером разобрался и Йоханнес Бё. Антон Шипулин сегодня в шаге от пъедестала - он четвёртый.