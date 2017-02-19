Кот-альпинист из Нижнего Тагила отправился с хозяином на Байкал

Сегодня, 19 февраля, кот-альпинист из Нижнего Тагила отправился с хозяином на Байкал. Об этом в социальных сетях сообщил путешественник Андрей Останин.

"В добрый путь, Байкал жди..." - подписал Андрей Останин фотографию, на которой его кот Граф сидит в машине на переднем сидении.

Кот-альпинист и его хозяин уже въехали в Омскую область. Отправиться на Байкал путешественники запланировали ещё осенью. Добавим, уральский кот Граф, покоривший в 2016 году со своим хозяином Эльбрус, в декабре попал в топ-10 самых известных мурлык.

Фото: Андрей Останин