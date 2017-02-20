Первые плюсовые температуры пришли на Средний Урал. Сегодня, 20 февраля, днём синоптики обещают потепление до +1...-4°, в горах и низинах до -7°, сообщает Уральский гидрометцентр.

- Периодически поступающее тепло с районов Атлантики вызовет на этой неделе кратковременные дневные оттепели, которые будут чередоваться с умеренно морозными деньками, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 20 февраля, днём на юге ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололёдица в виде снежного наката. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 18 м/с. В ночь с понедельника на вторник похолодает на севере до -6...-11°, при прояснении до -16°, на юге до -2...-7°. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдёт небольшой или умеренный снег.

Завтра, 21 февраля, синоптики обещают температуру воздуха до +2...-3°, на севере до -6°. На юге пройдёт мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11м/с, порывы до 18 м/с. В ночь с 21 на 22 февраля столбик термометра опустится на севере до -5...-10°, при прояснении до -15°, на юге до -1...-6°. В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, ожидаются метели.

В среду, 22 февраля, днём потеплеет до +3...-2°, на севере до -5°. На юге ожидается мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.