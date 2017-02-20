Три автомобиля горели минувшей ночью в Свердловской области

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь с 19 на 20 февраля в Свердловской области горели три автомобиля. В Красноуральске повреждён моторный отсек машины КамАЗ, в уральской столице испорчены моторный отсек и салон транспортного средства ВАЗ 2112, задняя левая фара и кузов Opel Astra, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Красноуральске сообщение о пожаре на улице Западная поступило в диспетчерскую в 23:58 вчера, 19 февраля. На площади одного квадратного метра повреждён моторный отсек автомобиля КамАЗ. Трое пожарных с помощью одной единицы техники потушили огонь в течение десяти минут.

- В Екатеринбурге о возгорании на бульваре Денисова-Уральского в дежурной части стало известно в 00:48. На тушение пожара выезжали шесть огнеборцев на одной спецмашине. В 00:59 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:32. На площади четырёх квадратных метров повреждены два автомобиля: ВАЗ 2112 и Opel Astra, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин.