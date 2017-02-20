Россияне смогут получить ипотеку под 10,9%

В России с 20 февраля ипотеку на покупку жилья можно взять под 10,75-12,25 %, кредитная ставка на покупку недвижимости непосредственно у застройщиков составит 10,9%, рассказали в Сбербанке.

Удешевление ипотеки происходит на фоне постепенного выхода России из экономического кризиса.

- Экономика вышла из рецессии, но говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. Экономический рост в этом году мы ожидаем, примерно от 1 до 2%. На мой взгляд, из жёсткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно выходим,— цитирует "РИА Новости" слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о возможном росте реальных доходов населения в 2017 году. По его словам, инфляция в России уже снизилась до 4,7% и отметил, что существуют все основания для достижения к концу года цели в 4%. Он тоже прогнозировал рост экономики России в 2017 году примерно на 2%.

Кроме того, в Сбербанке с 20 февраля снижают ставки по жилищным кредитам в среднем на 1,1 процентный пункт. Эта цифра теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования. Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделок.

- Сбербанк заметно снижает ставки по ипотеке, потому что понимает насколько важно решение квартирного вопроса в условиях современной жизни, – отметил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования, ипотечные ставки за год потеряли 1,5-2 процента. В АИЖК отметили, что к концу 2017 года средний размер ставки по ипотеке составит 11%, а в 2018 году — порядка 10 %.