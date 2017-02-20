На Среднем Урале в праздники отменят шесть электричек и утреннюю "Ласточку"

На Среднем Урале в праздничные дни, с 23 по 26 февраля, отменят шесть электричек, курсирующих по рабочим дням, и утренний рейс "Ласточки" №7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 06:01). Об этом сообщила пресс-секретарь Свердловской железной дороги Оксана Буторова.

Вместо утреннего рейса "Ласточки" с 23 по 25 февраля будет назначен дополнительный дневной рейс №7070 Нижний Тагил – Екатеринбург, который обычно курсирует по воскресеньям (отправление в 15:14).

С 23 по 26 февраля отменяются шесть рейсов "городского электропоезда", курсирующего только по рабочим дням: №7203,7204,7207,7208,7211,7212.

Информацию о движении поездов и перевозке пассажиров в пригородных поездах можно уточнять по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" - 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).