Сергей Швиндт возглавил Попечительский совет Регионального фонда капремонта МКД

Сегодня, 20 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил председателем Регионального фонда капремонта МКД вице-губернатора области Сергея Швиндта. Заместителем стал глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

- В обновлённый состав Попечительского совета вошли также замглавы мэрии Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, руководитель Свердловского регионального центра «ЖКХ Контроль» Игорь Данилов, директор саморегулируемой организации Ассоциация управляющих и собственников жилья Анастасия Королецки, председатель комитета ЗакСО Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, директор Департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов и глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Срок работы Попечительского Совета определён Уставом Регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и составляет три года.

Добавим, Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью фонда, рассматривает итоги реализации региональной программы капремонта, утверждает порядок расходования средств фонда. В перечне полномочий - утверждение и направление годового отчёта о деятельности фонда губернатору Свердловской области, в Законодательное Собрание, правительство и Общественную палату региона.

Добавим, на Среднем Урале структура была впервые создана в 2014 году и работала под руководством зампредседателя правительства области Сергея Зырянова.