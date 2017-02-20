Екатеринбуржец получит 900 тысяч рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности

Екатеринбуржец получит от Министерства финансов Российской Федерации почти один миллион рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Такое решение принял Свердловский областной суд.

В 2012 году Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в незаконном обороте наркотиков. Осужденному было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Через полгода кассационным определением Свердловского областного суда приговор был отменён, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение. Но в 2013 году тот же суд снова поставил обвинительный приговор, который вновь был отменён кассационной инстанцией Свердловского областного суда. Уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Гражданин воспользовался правом на реабилитацию, обратившись с требованием компенсации вреда в Орджоникидзевский районный суд.

- Истец заявил, что провёл в следственном изоляторе более 11 месяцев, перенёс там серьёзное заболевание и понёс значительные нравственные страдания. Также истец утверждал, что из-за следствия ему пришлось прекратить свою предпринимательскую деятельность, закрыть фирму, учредителем которой он являлся. Однако доказать факт заболевания и причастность к ведению бизнеса истец не смог – он не представил суду соответствующие медицинские документы и выписки из ЕГРЮЛ. Тем не менее, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск. Взыскал с ответчика - Министерства финансов России - в пользу истца 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ответчики решили обжаловать это решение, но Свердловский областной суд, рассмотрев жалобы, оставил решение суда первой инстанции в силе.

В областном суде отметили, что подобные дела не единичны в практике работы судов области. Так, в прошлом году за незаконное уголовное преследование и длительные сроки расследования дел, с государства в пользу истцов было взыскано 8,3 миллиона рублей.