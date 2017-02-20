Областная газета
Общество 20 февраля 2017, 13:36

На Среднем Урале 34 муниципалитета получат губернаторские бонусы на капремонт многоквартирных домов

На Среднем Урале 34 муниципалитета получат губернаторские бонусы на капремонт МКД за высокую платёжную дисциплину населения. Триста миллионов рублей, накопленные в 2016 году в качестве процентов на депозитных счетах регионального оператора, будут распределены между территориями, сообщили в областном департаменте информполитики. 

- Условно победителей можно разделить на две категории: города с большим количеством многоквартирных домов и совсем небольшие сельские территории с несколькими МКД. Деньги могут быть использованы исключительно на ремонт домов. Первой группе муниципалитетов это позволит отремонтировать ещё по два-три объекта, а второй - даст реальный шанс начать первые работы, так как совокупный объём аккумулируемых в «котлах» средств самостоятельно им не позволяет отремонтировать ни одного здания, – рассказал глава МинЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Список получателей губернаторских бонусов сформировался из населённых пунктов, жители которых при общеобластном показателе в 84% обеспечили собираемость взносов на уровне свыше 90%.

Губернаторские бонусы получат:

  • ГО Староуткинск, Махневское МО,
  • Гаринский, Сосьвинский, Верхнесалдинский, Качканарский, Кировградский ГО,
  • Верхняя Тура, ЗАТО Свободный, Туринский и Пышминский ГО,
  • Сухой Лог, Ачит, Бисерть, Полевской, Карпинск, Екатеринбург,
  • Таборинское, Байкаловское, Ницинское, Кленовское, Краснополянское, Байкаловское, Дружининское, Слободо-Туринское, Зареченское сельские поселения и ряд других населенных пунктов.
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