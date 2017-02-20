Областная газета
Политика 20 февраля 2017, 13:45

Путин подписал указ о праздновании юбилея Сталинградской битвы

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Оргкомитет возглавил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Документ опубликован на сайте пресс-службы главы государства. 

- Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, - говорится в указе.

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