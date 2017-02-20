Областная газета
Общество 20 февраля 2017, 13:54

Из-за коммунальной аварии перекрёсток Мира-Академической затопило холодной водой

В Екатеринбурге вода затопила проезжую часть дорог по улицам Мира и Академическая из-за повреждения на водоводе диаметром 300 мм. Заявка о коммунальной аварии поступила в 12:30, сообщили в пресс-службе МУП "Водоканал".

- Сейчас аварийная бригада уже отключает повреждённый водовод, направлены две дополнительные машины. Работы ведёт цех по благоустройству. Прогнозов по отключению холодного водоснабжения нет, - рассказали в пресс-службе МУП "Водоканал".

Фото, видео: Александр Чокан

Кроме того, вода разлилась по улицам Гагарина, Первомайской и даже Малышева.

Фото: Яна Белоцерковская

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Доставка продуктов в Московскую область - лучшие цены тут.

Курьерская служба Севастопольская - быстро и недорого.

Курьерская доставка Дегунино Западное - подробнее тут.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (20 февраля)

Главный приз — Кубок Патриарха — ребята получили из рук представителя РПЦ — тогдашнего архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. Фото: Сергей Баталов
Этот день в истории Свердловской области - 20 февраля