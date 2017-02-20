Из-за коммунальной аварии перекрёсток Мира-Академической затопило холодной водой

В Екатеринбурге вода затопила проезжую часть дорог по улицам Мира и Академическая из-за повреждения на водоводе диаметром 300 мм. Заявка о коммунальной аварии поступила в 12:30, сообщили в пресс-службе МУП "Водоканал".

- Сейчас аварийная бригада уже отключает повреждённый водовод, направлены две дополнительные машины. Работы ведёт цех по благоустройству. Прогнозов по отключению холодного водоснабжения нет, - рассказали в пресс-службе МУП "Водоканал".

Фото, видео: Александр Чокан

Кроме того, вода разлилась по улицам Гагарина, Первомайской и даже Малышева.

Фото: Яна Белоцерковская