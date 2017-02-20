В столкновении пяти машин на трассе Пермь-Екатеринбург погибли три человека

20 февраля около 12.35 на 262 километре автодороги Пермь-Екатеринбург произошло столкновение пяти машин, в результате аварии погибли три человека, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение по касательной с автомобилем Toyota под управлением мужчины 48 лет, который двигался со стороны Перми в сторону Екатеринбурга. После этого ВАЗ в лобовую столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением 46-летнего мужчины, который двигался за автомобилем Toyota. От удара автомобиль Toyota развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo FH под управлением водителя 32-х лет, и автомобилем Ford Fusion, под управлением 51-летнего мужчины, - разбираются в ситуации в УГИБДД.

Из-за ДТП погибли 3 человека - водитель и 2 пассажира автомобиля ВАЗ-2107, водитель автомобиля и пассажирка Ford с травмами различной степени тяжести доставлены в Бисертскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Движение на месте ДТП затруднено, инспекторы регулируют проезд.

Фото: УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.