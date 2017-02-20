В российском рейтинге регионов по качеству жизни Свердловская область заняла 12 место

В перечне российских регионов по качеству жизни за 2016 год Свердловская область оказалась на 12-м месте. Ежегодный рейтинг подготовлен агентством "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня". Всего в списке значится 85 субъектов РФ.

- Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, — говорят аналитики рейтингового агентства. - Покинула первую десятку Свердловская область, которая в текущем рейтинге занимает 12-е место.

Рейтинг составлен по 72 показателям, в том числе с учётом условий проживания в регионе, уровня экономического развития и доходов населения, обеспеченности населения видами услуг, а также — климатических условий местности. Была использована информация, которую предоставили Росстат, Минздрав России, Минфин России, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти и другие.

Замыкают на этот раз рейтинг из 85 субъектов Республики Алтай, Калмыкия, Ингушетия и Тыва.

Скриншот "РИА Рейтинга"