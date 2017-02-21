Двое взрослых и ребёнок погибли в результате ДТП на Тюменском тракте

Вчера, 20 февраля, в результате столкновения двух автомобилей на 72-ом километре автодороги Екатеринбург-Тюмень погибли двое взрослых и ребёнок 7-8 лет. ДТП произошло в результате заноса и выезда на встречную полосу автомобиля Citroen, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- По предварительным данным, водитель Citroen, направляясь из Камышлова в Екатеринбург, выбрала не соответствующую дорожным условиям скорость и допустила столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате ДТП погибла 45-летняя водитель и 74-летний пассажир Citroen, а также мальчик 7-8 лет, пристёгнутый адаптером ремня безопасности "ФЭСТ", ранее запрещённым для использования из-за небезопасности. Пассажирка Mitsubishi Pajero доставлена в тяжёлом состоянии в ЦРБ Богдановича, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, исследуются дорожные условия, сопутствующие ДТП.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области