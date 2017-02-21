Областная газета
Общество 21 февраля 2017, 09:45

В Екатеринбурге выездной бригаде паллиативной помощи ЦГБ №2 подарили автомобиль

Сегодня, 21 февраля, в 10:00 выездной бригаде паллиативной помощи ЦГБ №2 торжественно вручат ключи и документы от первого собственного автомобиля Lada Largus. Подарок подготовила АНО социальной помощи "Никифоров", сообщила официальный представитель горздрава Екатерина Макашина.

Ранее бригада паллиативной помощи выезжала на машине, арендованной у водителя ЦГБ №2. Отсутствие оборудованного автомобиля не позволяло осуществлять необходимую помощь в полном объёме.

Добавим, выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи функционирует с октября 2016 года в составе врача, медицинской сестры и водителя. За одну смену осуществляются 5-6 выездов к пациентам, которые самостоятельно не могут передвигаться, по месту жительства проводятся осмотры, перевязки, смена катетеров, коррекция проводимой обезболивающей терапии.

С 1 июля прошлого года также действует паллиативное отделение на двух этажах при ЦГБ №2, рассчитанное на 30 мест. За шесть месяцев с начала существования службы необходимая стационарная помощь оказана порядка 300 пациентам.

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